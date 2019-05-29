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Pınarbaşı’nda tırlar X-RAY ile kontrol edilecek

Vali Şehmus Günaydın, Türkiye’de gümrük kapıları dışında tırların X-RAY’le kontrolünün ilk defa Pınarbaşı’nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Pınarbaşı’nda tırlar X-RAY ile kontrol edilecek

Pınarbaşı ilçe ziyareti sırasında 163 dönüm üzerinde Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan projenin hayata geçirileceği sahayı gezen Vali Günaydın, uygulanacak proje hakkında bilgi verdi.

Vali Şehmus Günaydın proje hakkında şunları ifade etti:
“Bugün burada, 163 dönüm üzerinde Türkiye de ilk defa uygulanacak projenin uygulanacağı sahada çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber sahayı geziyoruz. Büroda özellikle emniyet ve asayiş yönünden hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için yapılacak düzenlemeler, vergi kontrolleri açısından yapılacak düzenlemeler ve gümrük kontrolleri açısından yapılacak düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptı. Biz tabi ki vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışma arkadaşlarımızın da daha etkin ve verimli çalışabilmesi için bu projeyi hızlı bir şekilde kısa bir sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Türkiye de ilk defa uygulanacak proje ile tırların X-RAY cihazıyla kontrolü olayını gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Vali Günaydın, “Bugün özellikle gümrük teşkilatımız gümrük kapılarında uygulama yapıyor. Türkiye de ilk defa gümrük kapıları dışında böyle bir alanda da tırların kontrolü gerçekleşmiş olacak. Bu hem ülkemizin güvenliği açısından hem tırların daha etkin kontrolü için son derece önemli. İlgili kurumlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah Kayserimize Türkiye’ye örnek olacak çalışmayı hep beraber kazandıracağız” diye konuştu.
 

İHA

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