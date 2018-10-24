Silahlı Çatışma Davası Başladı

Akraba olan iki grup arasında 2011 yılında 25 dönüm tahıl tarlasının yanması sonucunda çıkan kavga nedeniyle husumet oluşmuştu. Yıllardır süren husumet nedeniyle iki gruptan da 7 yıl içerisinde ölenler ve yaralananlar oldu. Kan davasına dönen husumet sonrası son olayda ise 5 Mart’ta Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi Tahtalı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Recep Ç., Tekin Ç., Metin Ç., Alican Ç. ve Ferdi Ç.'nin aralarında daha önce husumet bulunan Mehmet Ç., Cengiz Ç., İsmet Ç. ve Abdurrahman Ç. ile Saim Ç.'nin bulunduğu araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti. Meydana gelen saldırıda yaralananlar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay sonrasında yaptığı çalışmalar neticesinde zanlılar mahalle muhtarı Recep Ç., Tekin Ç., Metin Ç., Alican Ç. ve Ferdi Ç. tutuklandı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar mahalle muhtarı Recep Ç.(53), Tekin Ç.(52), Metin Ç.(28), Alican Ç.(23) ve Ferdi Ç.(23) ile mağdur şikayetçiler Mehmet Ç.(19), İsmet Ç.(55), Cengiz Ç. (24), Abdurrahman Ç. (28) ve Saim Ç. (53) ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık Recep Ç. savunmasında “Olay günü ben kavak bakmak için evden çıktım. Olaya hiç karışmadım. Karşı taraf ile dedelerimizin dedeleri kardeştir. 2011 yılından beri husumetimiz devam ediyordu. Hiçbir alakam yok” dedi. Tutuklu sanıklar Tekin, Ferdi ve Alican Ç. ise olay günü balık tutmaya gittiklerini ve olaydan haberi olmadıklarını söylediler.



Tutuklu sanık Metin Ç. de “Olay günü amcam Recep Ç. kavakçılar ile görüşmeye gitti. Babam Tekin, kardeşim Ferdi ve amcaoğlu Alican ise balık tutmaya gittiler. Ben evde tektim. O gün hayvanlara baktıktan sonra eve geçerken yeşil ve kırmızı renkli iki araç köye girdi ve sürekli etrafa ateş ediyorlardı. Hemen oradan kaçıp, eve girdim ve hemen tüfeği aldım. Evin köşesine çıktım, halen ateş ediyorlardı, ben 3-4 el havaya ateş ettim ama kaçmadılar. Onların aracının arka tarafına ateş ettim, panik oldular, ben tek başımaydım. Mermileri bitince panik olup gittiler, eve kaçarak jandarmayı aradım” diye konuştu.



Şikayetçi mağdur Mehmet Ç. yaşanan olayı şöyle anlattı: “Kayseri’den 38 LK 910 plakalı araba ile köye gittik. Araçta Cengiz, İsmet, Saim ve ben vardım. Köye girerken rampadan göründü, bu şahıslar siper almışlardı ve bizim araca doğru ateş ettiler. Bir kurşun ağzımın bir tarafından girip, diğerinden çıktı. Kanlar içerisinde kaldım, sürekli ateş ediyorlardı. Şüphelilerin 5’i de oradaydı.” Diğer mağdurlar da silahlı saldırıda yaralandıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.



Tanık olarak dinlenen İ.K. ise “Biz kavak almak için köye geldik. Orada Recep Ç. bizi karşıladı, bizimle birlikte kavak bakmaya gittik. Bir anda silah sesleri duyuldu. İlk başta düğün zannettik. Daha sonra çatışma olduğunu anladık. Hemen oradan uzaklaştık. Recep Ç.’yi de benzinliğin oraya bırakıp, Kayseri’ye döndük. Recep Ç. daha sonra nereye gitti bilmiyorum” şeklinde ifade verdi.

6 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan mahalle muhtarı Recep Ç’nin tahliyesine, HTS kayıtları ve beklenen raporlar nedeniyle duruşmanın 3 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.

