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Vali Günaydın Pınarbaşı’nda

Vali Şehmus Günaydın, İlçe ziyaretleri kapsamında Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti.

Vali Günaydın Pınarbaşı’nda

Vali Günaydın ilk olarak Pınarbaşı Kaymakamlığı ve Pınarbaşı Belediyesini ziyaret ederek, Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu’dan ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın Kaymakamlık ve Belediye ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek özellikle Ramazan Bayramı’nda uygulanacak tedbirler hakkında bilgi aldı.
Son olarak ilçede bulunan şehit ailesini ziyaret eden Vali Günaydın ilçeden ayrıldı.
 

İHA

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