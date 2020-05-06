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Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Covid-19 nedeniyle 6 ev karantina altına alındı.

Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyündeki vatandaşlar normal hasta zannettikleri komşularına geçmiş olsun ziyaretine gitti. 80 yaşlarındaki hastanın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, filyasyon çalışmasıyla 80 yaşındaki hastayı ziyarete gidenleri ederek Covid-19 testi yaptı.

Yukarıborandere köyündeki 6 ev yapılan çalışmalar neticesinde karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı merkezde de 2 ev karantina altına alındı.
 

İHA

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