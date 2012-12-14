HER GÜN TÜM ÜRÜNLERDE İNDİRİM

Bu ayın sonunda Talas’da ki şubelerini açmayı hedeflediklerini açıklayan Taşınma, 15 Ocak 2013 yılında açılış yapmayı düşündüklerini ifade etti. Açılış için özel bir konuğun hedeflediklerini ama bu ismi henüz belirlemediklerini ifade eden Taşınma, birde kayseri Stad’ı yakınlarında, Stad şubelerini açacaklarını bu şubenin alanının daha büyük olması hasebiyle Talas şubesinden sonra açılacağını söyledi.

Osman Kavuncu’da bulunan marketlerini de açarken de belli ilkelere bağlı olarak açtıklarını aktaran Taşınma; “Biz sektörün içinden gelen insanlarız, 25 yıllık bir tecrübemiz var. Dün biz distribütörlük yaparken, bugün mal alma noktasına geldik. Roller değişti. Bize malları satmaya başkaları geliyor” diyerek, mal satmaya gittiklerinde, maalesef bazı sıkıntılar gördüklerini ve bu sektöre girmelerinin en büyük nedeni de bu olduğunu belirtti. “Kayseri’de çeşitli marketlere ürün satmaya gittiğimiz zaman şöyle bir tablo oluşuyordu. Hoş geldin ne güzel geldin işte bizim 5 şubemiz var. Bu şubelere ürünlerini koyman için şu kadar meblağ vermen lazım diye bize söylüyorlardı. Her şube başına şu kadar katkı yapman lazım yada yıl içerisinde özel günlerde %50 yıl sonunda %10 ıskonto vermen lazım gibi birçok dayatmada bulunuyorlardı.” Şeklinde yaptığı açıklamalarla piyasada ki sorunları değerlendiren Taşınma,

üreticinin bin bir zahmetle bir ürünü imal ettiğini ama marketlerin bunu baltaladığını söyledi. “Marketler cephesinden bir ürün üretmek ya da bir sistem oluşturmak adeta suç olarak algılanıyor. Çeşitli ıskontolarla üreticiden daha karlı ürün almaya çalışıyor. Aksi halde marketlerinde ki raflara bu ürünü koymayacaklarını söylüyorlar. Ama bunu büyük firmalara yapamıyorlar. Yani marketler sektörde diş geçirmediğine tabiri0 caizse bir şey yapamıyor. Ama diş geçirebildiğine bu anlamda ciddi yaptırımlar uyguluyor.”

Bizi efsaneleştirenler var

Bun mevcut sorun nedeniyle mağaza açmayı kararlaştırdıklarını söyleyen Taşınma şunları söyledi; “bize bakalar, marketler ve nihai tüketici herkes gelebilse, fiş isteyene fiş, fatura isteyene fatura versek o iş yerinde masraf olarak kullanabilse Fiyatlarımızı da piyasanın çok altında tutsak dedik.”

Bu amaçlarla yola çıkan Kayseri Gross’un geri planında ürünü hesaplı almak ve ürünü peşin alınması, masraf öngörüsünü güzel yaparak bu masrafları ürüne yedirme çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen taşınma; “Buranın kirası çok abes olsa, personel sayısı çok fazla olsa, müşteri servisi, kasiyerlerin arkasında bayan poşetlemeciler, temizlik elemanları gibi hizmetler sunduğunuz zaman maliyete artacak ve mecburen ürüne bu maliyeti yedirmek zorunda kalacağız. Bu da tüketicinin ürünü pahalıya almasına neden olacaktır. Bu nedenlerle bir mağaza açıp, bu mağazada herkes hesaplı ürün alabilse. Öyle bir sistem kursak ve bize mal satmaya gelene bizim gördüğümüz sıkıntı gibi sıkıntılar yaşatmasak” dedi. Bu manada gelen distribütörlere yıl içerisinde ki özel günlerde özel indirim uygulamasını istemediklerini kaydeden Taşınma, sadece aldıkları ürünün maksimum ıskonto ile almak istediklerini söyleyerek, hiç katılım parası istemediklerini aktardı. Şuanda bu yürüyüşle devam ettiklerini ifade eden Taşınma ; “Ya başka marketlerle hesapladım şu kadar ucuzsunuz. Ya da şu ürünü şu marketten indirimden aldım, ama sizde ki fiyattan şu kadar fazla yine” kendilerini efsaneleştirenlerin olduğunu söyledi.

Özellikle marka mallarda piyasanın çok altında olduklarını vurgulayan Taşınma, bunu şu örnekle açıkladı; “komşumuz buraya alışverişe geldi. 447 liralık alışveriş yaptılar. O günde benim nöbet günümdü bende alışverişlerine şahit oldum. Birkaç gün sonra komşu ile aynı yerde oturuyorduk, ‘biz sizden alışveriş yaptık. Sonra ürünlerin karşılaştırmasını yaptım. Markalı bir yağ ürününün, sizin ürünler arasında 11 lira fark olduğuna şahit olduk. Bu ne kadar aşırı bir fark’ diye sordu. Bir üründe 11 lira çok büyük bir rakam.”

Marka ürünleri uygun fiyatlara veriyoruz

Marka ürünleri hesaplı fiyata sattıklarını ve masraf yönetimlerini çok iyi ayarladıklarını belirten Taşınma, Kar anlamında piyasa ile aralarında 9 puan civarında bir masraftan kar fark olduğunu, yaklaşık 5 puan da toptan alımdan kar elde ettiklerini, bu farkın bir anda 13-14’ü bulduğunu ifade etti. Birde peşin alımlar yaptıklarından dolayı piyasa ile aralarında %17’lik bir fark oluştuğunu açıkladı. Kayseri Gross’da ki Ürünlerinde bu kadar makul fiyatlarda olmasını buna bağlı olduğunu yoksa ellerinde de sihirli değnek olmadığını bildirdi.

“Kasiyer alımlarında da, kişiye kasada ne yapacağını anlatıyoruz ve ona şunu diyoruz ‘mağaza içerisinde kasada müşteri olmadığı zaman şunları da yapacaksın. En sonunda da müşteri gelirse kasiyerlik yapacaksın.’ Aslın da tabiri caizse şu mesajı veriyoruz; ‘bizde her eleman her işi yapıyor’ çokta karıştırmadan tabi. Yani kasiyer kasasına en yakın yerlerde ki işleri yapıyor.” İfadelerine yer veren Taşınma, bunu oraya bir eleman daha vermemek için yaptıklarını ve ona göre görüşmeleri yapıp, maaşlarını da o şekilde belirlediklerini söyledi.

Taşınma kendince eksiklik görünen bir noktayı da şöyle aktardı; “ Bizim önemli bir eksikliğimiz müşteri sayımızın az olması… Mesela sabah saat 10.00’da bir markete gitseniz, bir fiş alsanız, orada o gün o saate kadar gelen müşteri sayısı yazar. Bizim günlük müşteri sayımız 500-600 civarında bunun nedeni bizim toptan perakende olduğumuzdan, yani bize 600 müşteri geliyorsa, vasat bir markete ise günlük 1500 müşteri gelir. Fakat diğer marketlere gelen bir tane ekmek alır. Bir fişin 1,5 TL ortalaması olabilir. Bize gelen bilerek ve bilinçli geldiği için 450 liralık alışveriş yapıyor.” Fakat Taşınma’nın eksiklik gördüğü bir ironi olsa gerek, çünkü sayısal olarak az olsa da gelen müşterinin yaptığı alışverişin meblağı diğer marketlerin karından çok daha fazla.

Müşteriyi masraftan koruyoruz

“Müşterinin aldığı ürünün fiyatını artıracak her türlü masraftan, müşteriyi korumak.” ilkesini Kayseri Gross olarak kendilerine rehber edindiklerini aktaran Taşınma; “bunların hepsini üst üstte koyduğunuz zaman masrafı da kontrol edici oluyorsunuz oradan aldığınız avantajı rafa yansıtıyorsunuz. Yoksa fiyatınız uygun olmadığı sürece yaptığınız işin hiçbir anlamı kalmaz” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Gross’a gelenlerin mağazalarında ki ürünlerin fiyatlarına aşık olduğunu söyleyen Taşınma; “Biz bilinmedik ürünlerde değil, bilindik markalarda indirimli ürün satıyoruz. Güzel bir masraf yönetimi ile bunu sağlıyoruz” dedi.

Taşınma; önem verdikleri bir konuda aldatıcı kampanyalar olduğunu belirtirken şu ifadelere yer verdi; “birleşik mağazaların yaptığı belli zamanlarda ki indirimde bence tüketiciye saygısızlıktır. Neden o tarihler arasında ürünü daha uygun fiyata çekiyorsunuz. Ürünler bu fiyata satılıyorsa biz şuana kadar neden bu ürünü pahalıya satın alıyorduk demeye hakları var.”

“Belirli günlerde değil her gün, belirli ürünlerde değil, tüm ürünlerde 365 gün indirim” sloganı ile yola çıka Kayseri Gross Genel Müdürü Taşınma; “Biz şuanda bunu yapıyoruz. Bunu yaptığınızda geri dönüşümü görüyorsunuz” diyor.

Giriştikleri bu önemli yolda bazı canlı hadiselerle de karşılaştıklarını söyleyen Taşınma şunları aktardı; “Bir arkadaşımız, başka bir marketten indirimden ürün almış, ürünün fiyatı 12.50 bizde ürün 9.90 müşteri bunu görünce çok sinirlerdi. Ya ben indirimli diye aldım sizde daha ucuz bu ürün diye… Müşteri %25 pahalı ürün alıyor. Bizim raftan sıradan binlerce üründen biri bu.”

Birileri bazı ürünleri ön plana çıkarıp, diğer ürünlerini bu yolla satma yoluna gidiyorlar. Biz asla böyle bir yola başvurmadık ve başvurmayacağız diyen Taşınma, İnsanları aldatarak değil sürekli fiyatları makul tutarak çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Gross, Kayserilidir

Kısa zamanda elde ettikleri başarı nedeniyle de bazı iftiralara maruz kaldıklarını da açıklayan Taşınma; “Bize şöyle bir iftira edilmeye başlandı. Kayseri Gros KDV yazmadan ürünlerin üzerine fiyatlarını yazıyor. Böyle düşünmek için kafaların dumura uğramış olması gerekiyor. veya Kayseri Gros yabancı menşei bir firma, öyle bir şey de yok Kayseri Gross Kayseri firmasıdır. Bir tane de Konyalı ortağımız var” dedi.

Diğer marketlerin görüntülerini sattırmaya çalıştıklarını söyleyen Taşınma, kendilerinin ise havayı, çimentoyu, demiri satmadıklarını, sadece ürün sattıklarını ve mağazada ürünü hedeflediklerini söyleyerek şunları aktardı; “1,5 yılda mağazamız olgunlaştı, Kayseri’de bu işi yapan tek marketiz. Bu sektörde kiralık reyonlar tabiri vardır. Ürünü elamanı 40-60 milyar ayda para elde ederiz. Biz para her kapıyı açan diyenlere, para için her şeyi yaparlar diyoruz. Bizim amacımız sadece para kazanmak değil. Ortaklarımız geneli de böyle ve kayseri olarak bu manada bayrak olmak istiyoruz. Biz sadece işin ahlakını oturtmaya çalışıyoruz.”



SÖYLEŞİ: Bünyamin Gültekin