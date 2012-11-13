KAYSERİLİLER YEŞİLE HASRET



Kayseri ilinin orman lık alanının genel alana oranı %12,1 dir. Türkiye’nin ise genel alanının %27’si ormanlık alandır. Kayseri Türkiye ortalamasının yarısından az bir ormanlık alana sahip. Kayseri’nin ormanlık alanını, yılda 7-8 bin hektar ağaçlandırma yaparak ve hazine arazileri ile bozuk mera alanlarından kazanılacak alanlardan orman varlığının artışı sağlanarak Türkiye ortalamasına yaklaştırılmaya çalışılacak.”

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 24.10.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2223 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas (Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçeleri hariç) illerini kapsayacak ve merkezi Kayseri olacak şekilde kurulmuş olup 11.11.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu Kararname ile aynı zamanda Kayseri ilinde Orman İşletme Müdürlüğü de kurulmuştur.





İç Anadolu ’da bulunan Kayseri’nin ağaçlandırılması ile ilgili önemli bir göreve haiz olan Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara ile Kayseri’de orman ve ağaçlandırma çalışmaları üzerine hoş bir söyleşi gerçekleştirdik. Dün itibariyle birinci yılını tamamlayan kuruluşun Bölge Müdürü Ahmet Kara İç Anadolu’nun orman ve ağaçlandırma çalışmaları konusunda zor bir bölge olduğuna değinirken, Kayseri’de vatandaşların yeşile olan özlemi ve bilincinin bu bölgede işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Kayseri’de ağaçlandırma ve orman hizmetlerini nasıl sağlıyorsunuz. Kayseri’nin mevcut orman alanı ne durumda?





Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü olarak örgütlenmiştir.

Kayseri Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Kayseri, Develi, Yahyalı, Burhaniye, Pınarbaşı Orman İşletme Şeflikleri; Kayseri, Yahyalı ve Pınarbaşı Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şeflikleri; Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Şefliği bulunmaktadır.

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüze bağlı, Kayseri orman Fidanlık Şefliği de bulunmaktadır.





Kayseri ilinin Genel Alanı 1.750.213 Ha olup, bunun 211.978 Ha’ı Ormanlık alandır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla Kayseri’nin Ormanlık Alanı 110.000 Ha iken %100 lük artışla 211.978 Ha. ‘a çıkmıştır. Kayseri ilinin ormanlık alanının genel alana oranı %12,1 dir. Türkiye’nin ise genel alanının %27’si ormanlık alandır. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi Kayseri Türkiye ortalamasının yarısından az bir ormanlık alana sahiptir.

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİĞİ Kapsamında 2008- 2012 yıllarında Kayseri’de toplam 25.678 Ha (256.780 dekar) alan ağaçlandırılmıştır. Kayseri’de Ormanlık alanlarda maden, yol, elektrik santralı, rüzgâr enerjisi vb için toplam 364 adet (1.127 Ha.) izin verilmiştir.









Peki, Orman Bölge Müdürlüğünüzün görevleri arasında neler yer alıyor?





Orman Bölge Müdürlüğümüz İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmak amacındadır. Ayrıca kurumumuzun diğer görevlerini söyleyecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz;

- Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir.

- Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelerle, tabi afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamaktır.

- Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmektir.

- Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamaktır.

- Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana gelmiş ve gelecek olan açıklıklarda veya verimsiz, bozuk vasıflı orman alanlarında orman tesisi için ağaçlandırma yapmak, orman rejimine alınacak yetiştirme şartlarının elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman yetiştirmek, bunun için gerekli tohum ve fidanı temin ve tedarik etmektir.

- Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek ve genişletmek gayesi ile gerçek ve tüzel kişileri teşvik etmek ve desteklemektir.

- Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin ve irtifak işlemlerini özel mevzuata göre yürütmektir.

- Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineleri ve hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmaktır.







İçinde bulunduğumuz 2012 yılı ve sizinde görev aldığınız dönem içerisinde orman ve ağaçlandırma konusunda ne gibi faaliyetler gerçekleştirildi?





2012 Yılında 8.355 m3 Dikili ağaç damgalanmış ve üretime verilmiştir. Bunun 6.085 m3’ü ihaleyle dikili olarak satılmıştır. Bu yıl içinde toplam 3.715 m3 tomruk, 538 m3 maden direk, 141 m3 sanayi odunu ile 960 ster yakacak odun üretilmiştir. 2012 Yılında Orman köylülerimize Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu ve Güneş Enerjisi için 300.000 TL krediyi köylere vermeyi planladık. Köylülerin bizden genel isteği de güneş enerjisi oldu.





Kayseri’de diğer iç Anadolu illerinde olduğu gibi ağaçlandırma ve orman olarak Türkiye ortalamasının yarısından daha az olduğunu söylediniz. Bu durumu Türkiye ortalamasına yaklaştırmak için ne gibi çalışmalar yapmayı hedefliyorsunuz?





Kayseri’nin ormanlık alanını, yılda 7-8 bin Ha ağaçlandırma yaparak 40-50 yılda Türkiye ortalamasına yakınlaştırmak hedefindeyiz.

Sahalar ile ilgili olarak; en yakın örneğimiz, hacıların üstünde Lifos tepesinin sağında bir alanımız var. Orada bir törende yapabiliriz. Geçelim Felahiye tarafına Obruk’ta Yamula Barajı’nın etrafında bir çalışmamız var. Alparslan köyü, Alabaş, Menteş yine büyük toramanda, Felahiye’de çalışmalarımız sürüyor. Pınarbaşı’nda, Yahyalı’da, Develi’de nerdeyse tüm ilçelerde çalışıyoruz.

Yine Kayseri İlimiz için, Bakanımızın Kayseri’de yaptığı son koordinasyon toplantısında vermiş olduğu bir söz bulunmaktadır. Kayseri İli’nden 20 bin ıhlamur dağıtımı yapılacak ve Kayseri’nin birçok yerinde Ihlamur ağaçları gözükecek. Bunu da mevsim itibariyle önümüzde ki günlerde kentin değişik yerlerine dikimi gerçekleştirilecek. Bizim Kayseri ilinde önemli bir çalışmamızda Abdullah Gül Üniversitesi’nin Kampusu’nün belli bir bölümünün ağaçlandırılması… Burada 1060 dekarlık alanın ağaçlandırılması bölge müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmekte… Şimdi orada da fidanın dikileceği yerlerin hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Fidanları temin edildi. Orası da bölge müdürlüğümüz olarak çok önemsediğimiz, en önemli çalışmalardan birisi…



Birazda sosyal sorumluluk projelerine değinir misiniz? Halkı bilinçlendirme konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?



Bununla ilgili çalışmalarımızı 21 Mart Orman Haftasında daha fazla gerçekleştiriyoruz. Orman haftasında Milli eğitim ile görüşerek okullarda öğrencilere orman ve orman sevgisiyle ilgili yarım saatlik sunumlar yapıyoruz. İl merkezinde ve ilçelerde fidanlar dağıtıyoruz. Okul bahçelerinin ağaçlandırılmasına yönelik fidanlar veriyoruz. Cami bahçelerin ve mezarlıkların ağaçlandırılmasına katkı yapıyoruz. Bizden talebi olan tüm muhtarlıklar ve belediyelere fidan dikecekleri yerleri görerek fidan tahsisi yapıyoruz. Köylere gittiğimizde oralarda toplantılar yaparak, ormanla ilgili bilgiler veriyoruz. Yine dikim törenleri tertip ediyoruz. Dikim sezonları başladığında mutlaka bir dikim töreni yapıyoruz. Oraya STK’ları çağırıyoruz. Bize gelen talepler ile fidan dikmek isteyen özel gruplara, STK’lara dikim yaptığımız sahalarda imkan veriyoruz. Orada fidan dikimi gerçekleştiriyoruz.

Bizim bir de şöyle bir projemiz var. Fidan dikmek isteyenleri özellikle ilkokul çocuklarını fidan dikme yerlerimize götürüyoruz. Orada tohumu gösteriyoruz. Tohumun çimlenmesini ve ekimini gösteriyoruz. Fidanlığımızda 1 yaşından 5 yaşına ve 5 yaşından 10 yaşına kadar fidanlarımız var. Kademe kademe boylanmalarını ve filizlenmelerini gösteriyoruz. Her birine orada bir tohum ektiriyoruz. Bu şekilde projelerimizde var. Bunu önemsiyoruz. Yani öğrencilere arazide direk fidan diktirmek yerine, önce büromuza getirip, burada bir anlatım ve bilgilendirme. Sonra da fidanlığa götürüp tohum ve tohumun çimlenmesi, 1 yaşı, 2 yaşı en sonda da o fidanın araziye dikilmesi gibi bir program izliyoruz.



Bu çerçevede öğrencileri ağaçlandırma ve Orman konusunda sanırım bir bilinçlendirme yöntemine gidiyorsunuz.





Evet. Bir fidanın 5-10 yaşına kadar gelen bütün aşamalarını araziye taşınana kadar ki serüvenini bir günde birkaç saat içerisinde aktarıyoruz. Çocukların eline fidanı verip direk araziye götürmek yerine toprak ile buluşturduğumuzda ancak bir fidanı alıp dikmeyi algılıyor. Bizim yaptığımız yöntemde ise en azından 5 yıllık aşamayı da görmüş oluyor. Biz bunu daha çok önemsiyoruz.



Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas (Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçeleri hariç) illerini kapsayacak ve merkezi Kayseri olacak şekilde kurulmuş bir yapıya sahipsiniz. Bu alanlar orman ve ağaçlandırma konusunda sorumlu alanlar olarak belirlenmiş durumda. Sizde bu çerçevede çalışmalar yapıyorsunuz? Bu çalışmalar sonucunda halktan geri dönüşümler nasıl?





Ben geleli 11 ay oldu. Zaman zaman şöyle dönüşler alıyoruz. Bizimde köyümüze gelindi, fidan dikildi, Orman Bölge Müdürü geldi, ilk defa ormancıları gördük diyen köyler var. Valilik koordinasyon toplantılarında fidan verilip dikildiği için teşekkürler ediliyor.

Bu manada güzel dönüşler alıyoruz. Çünkü vatandaşların taleplerini mümkün mertebe yerinde görüp, çözümler arıyoruz. Bölge Müdürlüğümüz Kayseri İlini de kapsadığı için çok geniş bir alanımız var. Hakikatten yetişmek zor. Bazen zamanımızın çoğu yollarda geçmekte. Biz günde 8 saat üzerinden çalışmıyoruz. 7/24 çalışarak daha fazla bölgeye ve yöreye ulaşmaya çalışıyoruz. Ama çok önemli dönüşler alıyoruz.





Bu geri dönüşümlerde vatandaşın sizden en çok talep ettiği ve istediği ne doğrultuda oluyor?





Vatandaşın bizden en çok istediği Erciyes’in ağaçlandırılması ve oranın yeşil görünmesi… Fakat Erciyes ile ilgili bazı engeller önümüzde var. Önümüzde ki en büyük engel de Erciyes’in tamamının ormanlık alan olmaması… Erciyes Dağı’nın görünen birçok alanı mera arazisi. Erciyes’in güney kısmı genel itibariyle orman arazisi. Lifos’un etrafında bir miktar arazi var. Hacılar kaymakamlığımızın büyük katkılarıyla çalışacağımız alanın en az 600 dekarı yine Milli Emlak’ın tahsisi ile alınan bir alandır. Yani başlangıç itibariyle orman alanı değil. Biz orada meradan alan kazanabilirsek bir şeyler yapabiliriz. Tabii ki ülkemizde ki mera alanlarını yok sayarak değil de kullanılmayan, bozuk vasıflı artık mera olarak kalmasında fayda olmayan alanlardan bahsediyoruz. Bu anlamda bir gelişme ile Erciyes’in etrafında bir ağaçlandırma yapmamız söz konusu olabilir. Tabi ormanın da çıkabildiği bir yükseklik var. Erciyes 3.800 metre artık 2200’lerden sonra orman korumanız ve yetiştirmeniz zor. Malumunuz tekir 2200 rakım orası da bizim için sınır. Ondan sonrası da isteseniz de orman kuramıyorsunuz. Bu yüksekliğin altında çalışmanız gerekiyor. Ama sevindirici bir tarafı Erciyes’in belli bir bölgesinde Sakar Çiftliği tarafında titrek kavaklar var. Lifos’un tepesinde de bu kavaklar mevcut. Ondan sonra da huş 2300-2500 metrelere kadar doğal olarak gelebiliyor. Biz dikim yaparak yetiştirmemiz mümkün olmasa da doğal olarak bir orman yayılışı söz konusu… 10 yıl sonra burada bir orman popülâsyonunun yayılışı gözlemlenebilmekte… Ama iklim değişiklikleri ile bu gelişmeler oluyor. Çevrede ki barajların yapılmasıyla artan rutubetin nedeniyle bu gelişmeler oluyor. Ama doğal olarak bir orman popülasyonu yayıldığını gözlemliyoruz. Bu ormanda literatüre göre “öncü” diye geçiyor. Onların kavakları her yıl yaprak döktükleri için toprağı iyileştiriyor. Dolayısıyla bu yapraklı ormanlarla doğa kendisini yeniliyor. İnsan eliyle yapamayacağınız şeyler doğa yoluyla yapılıyor. Erciyes’te biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bizim çalışacağımız alanlarda elimizden geleni yapacağız.





Yapay sulama ve damlama sistemi gibi teknoloji faaliyetlerinin kullanılması ile bu bölgede çareler üretilemez mi?



