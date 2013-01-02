MERHUM KAPLAN HOCAEFENDİ İÇİN KİM NE DEDİ?

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Ali Kaplan Hocaefendi Kayseri’nin yetiştirdiği manevi önderlerden birisidir. Öncelikle kayseri camiasının başı sağolsun diyorum. İnşallah yaptığı güzel ve hayırlı hizmetlerle insanlar arasında kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberlik duygularını özendiren sohbetleriyle fakir, fukarayı ve öğrencileri her zaman gözetme gayret ve tavsiyeleri ile anılacaktır.

Vali Şerif Yılmaz

Kayseri halkının büyük tevvecühüne mazhar olmuş ve manevi ikliminde buluşmasına vesile olmuş halkın eğitimine önemle katkıda bulunmuş bir eğittim gönüllüsünü kaybetmiş olmanın acısını paylaşıyorum. Ali Kaplan Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

Ali Kaplan Hocaefendi’yi 30 yıldır tanırız. İhlâs, Takva, hizmet insanı olarak kendisini bildik ve tanıdık. Merhametiyle, nezaketiyle, güler yüzüyle insanların gönüllerinde taht kurmuştur. Bir büyüğümüz olarak da biz kendilerine hep saygı duyduk. Allahtan rahmet diliyorum. Sevenlerinin başı sağolsun.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız

Kendisini insanların iyiliğine adamış ve bu uğurda hayatını devam ettirmiş bir gönül insanı Cenab-ı Hak’tan kendisine rahmet diliyorum.