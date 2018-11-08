“Yazmak Allah’ın En Büyük Lütfu” Şimdiye kadar iki kitabı yayımlanan Sema Başar ile kitapları hakkında ve yazarlık hakkında konuştuk. Başar’ın iki kitabı bulunuyor: Gül Lokumu ve Kış Uykusu. Genç yazar yazmaya 11 yaşında başladığını söylerken hayal gücünü etkileyen en büyük kaynağının sosyal hayatı ve hayal gücü olduğunu vurguluyor. Ayrıca Sema Başar üçüncü kitabı için de hazırlıklara başladığını ve diğer kitaplarından çok farklı olacağını belirtiyor. İşte Sema Başar’a yönelttiğimiz sorular ve Başar’ın verdiği cevaplar.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:38