“Yazmak Allah’ın En Büyük Lütfu”

Sema hanım kendinizden bahseder misiniz?
Sema Başar duygularıyla ve mantığıyla nerde ne zaman hareket edeceğini bilen güçlü bir kız. Kayseri'de doğup İzmir'de büyüdüm. Çocukluğum İzmir'de geçti. 28 yaşındayım şu an Kayseri'de yaşıyorum.
İkisi birbirinden başarılı kitap yazdınız; ''Gül Lokumu'' ve '' Kış Uykusu'' . Tam olarak nasıl karar verdiniz ve bu iki kitap arasındaki fark nedir?
“ Gül Lokumu '' benim ilk deneyimim. Yazmaya 11 yaşında başladım ve hayallerimin arasındaydı kitap çıkarmak. Hayalimi gerçekleştirdim çok şükür. Gül Lokum'unda lirik ve epik şiir türlerim var. Kış Uykusu ise çok farklı halüsinasyon rahatsızlığı olan bir kızın etkileyici hayatını anlatıyor. Kış Uykusu kitabımda kendimden cümlelerim de var. Hayatta bir insanın tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasının gerçeklik payının en önemli bir noktası olması.
Yazarlık size göre nedir bir beklentiniz var mı bu konuda?
Yukarıda da bahsettiğim gibi benim hayalimdi zaten, hayalimi gerçekleştirdim. Yazmak, yazabilmek , bunları paylaşabilmek insanoğluna Allah'ın verebileceği en büyük lütuflarından biridir bana göre.
Her insan gibi elbette benimde ticari kaygılarım olsa da bu kitaplarımı bir ticari kazanç aracı olarak görmedim. Ticari kaygılarımı hayatımdaki diğer işimden temin ediyorum. Beklentim sadece: her kesimden herkesin okumasını, paylaşmasını ve en önemlisi beni anlamalarını istememdir.
Günlük hayatınız hayal gücünüzü etkiliyor mu?
Bir yazar olarak bende günlük hayattan etkilenip hayal gücümü zenginleştirmek, çeşitlendirmek ve içimde var olan öz enerjimi okurlarımla en iyi biçimde paylaşmaktır. Etrafımda çok farklı kesimlerden, dinden, Avrupa'lısı, Türkiye'lisi. Bunlarla olan gündelik münasebetlerim nedeniyle birçok hayatın hayal ürününe yakın gelişmeler, kurgular tasarlar ve bunları okurlarımla kitaplarımda paylaşırım. Zaten her iki kitabımda en büyük kaynağım bu sosyal hayatım ve hayal gücüm.
Yazarken en çok neye dikkat edersiniz?
Sessizlik ve huzur (sert bir kahve eşliğinde mümkünse).
Gelecekte yeni bir kitap var mı peki?
Üçüncü kitabımın kurgularını hazırlarken biraz da dinlendirmek istiyorum hayallerimi. Yakın zamanda başlayacağım bu romanımda kurgular diğer iki kitabımdan çok farklı olacak... Ama çok farklı olacak.
Son olarak neler demek istersiniz?
Son sözümü söylemeden 16 Kasım 2018 Cuma günü İstanbul Tüyap fuarında imza günüm olacak. Herkesi beklerken hayata dair son sözümü söylemek isterim.
Hayat kısa süreli bir oyun olduğu gibi, dönemeçli yollardan ibaret. Onun için kimseyi kırmadan, üzmeden bu oyunu mümkün olduğunca kuralına göre oynarsak daha mutlu oluruz. Güzel yaşayalım güzel düşünelim ki her şey güzel olsun. Her şey bizim için. Sağlıcakla kalın.
Sema Başar duygularıyla ve mantığıyla nerde ne zaman hareket edeceğini bilen güçlü bir kız. Kayseri'de doğup İzmir'de büyüdüm. Çocukluğum İzmir'de geçti. 28 yaşındayım şu an Kayseri'de yaşıyorum.
İkisi birbirinden başarılı kitap yazdınız; ''Gül Lokumu'' ve '' Kış Uykusu'' . Tam olarak nasıl karar verdiniz ve bu iki kitap arasındaki fark nedir?
“ Gül Lokumu '' benim ilk deneyimim. Yazmaya 11 yaşında başladım ve hayallerimin arasındaydı kitap çıkarmak. Hayalimi gerçekleştirdim çok şükür. Gül Lokum'unda lirik ve epik şiir türlerim var. Kış Uykusu ise çok farklı halüsinasyon rahatsızlığı olan bir kızın etkileyici hayatını anlatıyor. Kış Uykusu kitabımda kendimden cümlelerim de var. Hayatta bir insanın tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasının gerçeklik payının en önemli bir noktası olması.
Yazarlık size göre nedir bir beklentiniz var mı bu konuda?
Yukarıda da bahsettiğim gibi benim hayalimdi zaten, hayalimi gerçekleştirdim. Yazmak, yazabilmek , bunları paylaşabilmek insanoğluna Allah'ın verebileceği en büyük lütuflarından biridir bana göre.
Her insan gibi elbette benimde ticari kaygılarım olsa da bu kitaplarımı bir ticari kazanç aracı olarak görmedim. Ticari kaygılarımı hayatımdaki diğer işimden temin ediyorum. Beklentim sadece: her kesimden herkesin okumasını, paylaşmasını ve en önemlisi beni anlamalarını istememdir.
Günlük hayatınız hayal gücünüzü etkiliyor mu?
Bir yazar olarak bende günlük hayattan etkilenip hayal gücümü zenginleştirmek, çeşitlendirmek ve içimde var olan öz enerjimi okurlarımla en iyi biçimde paylaşmaktır. Etrafımda çok farklı kesimlerden, dinden, Avrupa'lısı, Türkiye'lisi. Bunlarla olan gündelik münasebetlerim nedeniyle birçok hayatın hayal ürününe yakın gelişmeler, kurgular tasarlar ve bunları okurlarımla kitaplarımda paylaşırım. Zaten her iki kitabımda en büyük kaynağım bu sosyal hayatım ve hayal gücüm.
Yazarken en çok neye dikkat edersiniz?
Sessizlik ve huzur (sert bir kahve eşliğinde mümkünse).
Gelecekte yeni bir kitap var mı peki?
Üçüncü kitabımın kurgularını hazırlarken biraz da dinlendirmek istiyorum hayallerimi. Yakın zamanda başlayacağım bu romanımda kurgular diğer iki kitabımdan çok farklı olacak... Ama çok farklı olacak.
Son olarak neler demek istersiniz?
Son sözümü söylemeden 16 Kasım 2018 Cuma günü İstanbul Tüyap fuarında imza günüm olacak. Herkesi beklerken hayata dair son sözümü söylemek isterim.
Hayat kısa süreli bir oyun olduğu gibi, dönemeçli yollardan ibaret. Onun için kimseyi kırmadan, üzmeden bu oyunu mümkün olduğunca kuralına göre oynarsak daha mutlu oluruz. Güzel yaşayalım güzel düşünelim ki her şey güzel olsun. Her şey bizim için. Sağlıcakla kalın.
Ekrem Nazlı