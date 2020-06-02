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02 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 02 Haziran 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

02 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.585 oldu. Bugün toplam 32.325 test yapılırken 786 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 165.555 oldu. Bugünkü 974 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 129.921’e yükseldi.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur.”
 

Haber: Fatma Alkan

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