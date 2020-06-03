03 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.609 oldu. Bugün toplam 52.305 test yapılırken 867 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 166.422 oldu. Bugünkü 931 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 130.852’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM.”





