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04 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 04 Haziran 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.  

04 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.630 oldu. Bugün toplam 54.234 test yapılırken 988 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 167.410 oldu. Bugünkü 926 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 131.778’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.”


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Haber: Fatma Alkan

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