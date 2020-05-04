04 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.461 oldu. Bugün toplam 35.771 test yapılırken 1.614 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 127.659 oldu. Bugünkü 5.015 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 68.166’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde.”



