05 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.520 oldu. Bugün toplam 33.283 test yapılırken 1.832 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 129.491 oldu. Bugünkü 5.119 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 73.285’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız.”





