06 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.669 oldu. Bugün toplam 35.846 test yapılırken 878 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 169.218 oldu. Bugünkü 1.922 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 135.322’ye yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.”





