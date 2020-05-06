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06 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 06 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

06 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.584 oldu. Bugün toplam 30.303 test yapılırken 2.253 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 131.744 oldu. Bugünkü 4.917 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 78.202’e yükseldi.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız.”


Haber: Fatma Alkan

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