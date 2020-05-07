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07 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 07 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

07 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.641 oldu. Bugün toplam 30.395 test yapılırken 1.977 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 133.721 oldu. Bugünkü 4.782 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 82.984’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.”


Haber: Fatma Alkan

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