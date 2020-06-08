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08 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 711 olduğunu açıkladı.

08 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 711'e yükseldiğini belirtti. Bugün toplam 39 bin 361 test yapılırken, 989 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 171 bin 121 oldu. Bugünkü 3 bin 411 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 141 bin 380'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 261, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 625 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak” dedi.

İHA

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