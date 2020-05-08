08 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.689 oldu. Bugün toplam 33.687 test yapılırken 1.848 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 135.569 oldu. Bugünkü 3.412 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 86396’a yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.”





