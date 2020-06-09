09 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.729 oldu. Bugün toplam 37.225 test yapılırken 993 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 172.114 oldu. Bugünkü 3.218 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 144.598’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir.”

