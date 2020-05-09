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09 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 09 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

09 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 50 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.739 oldu. Bugün toplam 35.605 test yapılırken 1.546 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 137.115 oldu. Bugünkü 3.084 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 89.480’e yükseldi.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.”


Haber: Fatma Alkan

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