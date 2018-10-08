10 İlde Aradığı Şifayı Kayseri'de Buldu

Ağrılı 38 yaşındaki inşaat teknikeri Engin Köse, 2014 yılında karın ağrısı şikayetiyle Van'da bir özel hastaneye gitti. Hastanede tedavi gören Köse, ishal teşhisi konularak taburcu edildi. Artan ağrılarıyla beraber 10 il gezen Engin Köse'ye rektumda (kalın bağırsağın son kısmı) kitle bulunduğu teşhisi konuldu. Hastalığını tedavisi için doktor doktor gezen Köse, bir sonuç alamadı. Van, Tekirdağ, Isparta, Kütahya ve Ağrı gibi illerdeki doktorları gezen Köse, en sonunda Kayseri'de bir doktor tarafından ameliyata alındı ve karnına torba konuldu. Karnındaki torbayla yaşamak istemeyen Engin Köse, Özel Dünyam Hastanesi'ne başvurarak Op. Dr. Kadir Dicle ile görüştü. Burada ameliyata alınan Köse, hem karnındaki torbadan kurtuldu hem de kitlesi alınarak sağlığına kavuştu.



Yaşadıklarını anlatan Engin Köse, "Bu hastalığım 2014 yılında başladı. O dönemde Erçiş'te görev yapıyordum. Erciş'te özel bir hastaneye gittim ve orada normal bir ishal olduğunu, ilaç tedavisi ile geçeceğini söylediler. Burada aldığım ilaçlar tedavime cevap vermedi. Ardından Van'da 2 hastaneye gittim ve ikisinde de hastalığıma tedavi alamadım. Bu süreç 2017 yılının Temmuz ayına kadar devam etti. En son Tekirdağ'da bir hastanede endoskopi ve kolonoskopi yaptılar ve bir teşhis koymadılar. İlaç dahi vermediler. Orada kısa bir süre kaldıktan sonra Isparta'da çalışmaya başladım. Isparta'da bir hastanede bir şeyimin olmadığını ve normal bir şekilde hayatıma devam edeceğimi belirttiler ama ben ağrılardan duramıyordum. İşlerimden dolayı Kütahya'ya gittim ve devlet hastanesinde de aynı işlemleri yaptılar. Ardından Afyon'a gittim, İstanbul'a gittim ama kimse bana yardımcı olmadı. Gittiğim doktorların çoğuda profesördü. Akabinde Ağrı'ya gittim ve oradaki doktor bana Türkiye'de bu hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını, yurtdışına çıkmam gerektiğini söyledi. Ablam Kayseri'de olduğu için buraya gelmemi ve burada tedavi olmamı söyledi. Kayseri'de bir çare bulamasaydık, yurtdışına gidecektim. Kayseri'de de birkaç tane hastaneye gittim. Oradaki doktorlar da hastalığıma anlam veremediklerini ve hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra burada bir doktor beni ameliyat etti ve torbayla yaşamıma devam edeceğimi söyledi. Torbanın bu şekilde kalmamasını istediğim için Özel Dünyam Hastanesi'ne geldim. Burada Kadir Dicle bey bütün tahlillerime baktı ve yeniden tahliller yaptı. 1 Ekim'de beni ameliyata aldı ve bugün taburcu oluyorum. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz

Op. Dr. Kadir Dicle ise, "Engin bey 38 yaşında ve Ağrı'dan buraya geldi. Bize geldiğinde anlattığı hikayesine göre 1 buçuk yıl öncesinde karın ağrısı nedeniyle çeşitli hastanelere başvuruyor. 1 yıl sonrada tanısı konuluyor. Tanısının sonunda kalın bağırsağın son kısmında rektum dediğimiz yerde bir kitlesinin olduğunu ve bu yüzden büyük abdestini yapamadığını belirliyorlar. Ardından bir üniversite hastanesinde ameliyata alıyorlar ve ameliyatta kitleyi çıkaramamışlar. Kitlenin üst kısmından akışı sağlamak için karnına torbayı ağızlaştırmışlar. Daha sonraki dönemlerde tanısı da konulamadığı için herhangi bir tedavi de alamamış. Torbasını kapatmak ve kitlesinin tanımını koydurmak için 10 il gezmiş ve hiçbir doktor bu ameliyatı üstlenmemiş. Doktorlar ameliyatı yaparsak 'Torba ile yaşayacaksınız' gibi tekliflerde bulunmuşlar. Hasta ameliyat olmamış ve bize geldiğinde tetkiklerini değerlendirdik. Bu ameliyatı yapabileceğimizi kendisine söyledik ve ameliyata aldık. Ameliyatımız yaklaşık 3 saat sürdü. Kitleyi tamamen aldık ve çıkan patoloji sonucunda cerrahi sınırların temiz çıktı. Bağırsağını fizyolojik olarak tekrardan yerine bağladık. Artık büyük abdestini torbayla değil, fizyolojik yollarla yapıyor. Bugün hastamızı mutlu bir şekilde şifayla taburcu ediyoruz" şeklinde konuştu.



Engin Köse'nin ağabeyi Bahattin Köse de, "Engin'in 4 seneden beri süre gelen bir şikayeti vardı. Kardeşimin gitmediği doktor kalmadı. Engin'i bir üniversitede aracı vasıtasıyla ameliyat yaptılar ama bir sonuca ulaşamadılar. Buraya geldiğimizde Kadir hocamızla tanıştık ve kendisi bize bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Hocamıza güvendik ve hastamız sağ salim bir şekilde kitlede alındı, bağırsak olayından da kurtulduk. Engin sağlığına kavuştu. Allah hocamdan razı olsun" diye konuştu.

