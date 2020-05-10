10 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.786 oldu. Bugün toplam 36.187 test yapılırken 1.542 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 138.657 oldu. Bugünkü 3.211 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 92.691’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?”





