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11 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.  

11 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.763 oldu. Bugün toplam 49.190 test yapılırken 987 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 174.023 oldu. Bugünkü 1.021 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 147.860’a yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.”

Haber: Fatma Alkan

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