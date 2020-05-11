11 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.841 oldu. Bugün toplam 32.722 test yapılırken 1.114 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 139.771 oldu. Bugünkü 3.089 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 95.780’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.”



