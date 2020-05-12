12 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.894 oldu. Bugün toplam 37.351 test yapılırken 1.704 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 141.475 oldu. Bugünkü 3.109 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 98.889’a yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.”







