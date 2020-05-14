14 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.007 oldu. Bugün toplam 34.821 test yapılırken 1.635 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 144.749 oldu. Bugünkü 2.315 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 104.030’a yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.”





