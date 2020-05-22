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15 aylık bebek uçak ambulansla Erzurum'dan Kayseri'ye getirildi

Erzurum’da metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık bebek, uçak ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

15 aylık bebek uçak ambulansla Erzurum'dan Kayseri'ye getirildi

Sağlık alanında, özellikle koronavirüs salgınında dünya ülkelerine parmak ısırtacak şekilde vatandaşlarına hizmet veren Türkiye, hem ülke içinde hem ülke dışında hastaların imdadına koşuyor.
Bunun en güzel örnekleri de şehrimizde bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, ERÜ ve diğer tıp merkezlerinde yaşanıyor.

Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı atılımlar, hayat kurtarmaya devam ediyor. Özellikle hastaların kısa sürede bir ilden başka bir ile nakledilmesi konusunda hizmete sunulan hava ambulansları, hastaları hayata bağlama konusunda büyük rol oynuyor.
Erzurum Şehir Hastanesi’nde metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık Muhammed Semih Aytekin’in doktorları, küçük çocuğun Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkini uygun gördü. Yapılan operasyon sonrasında sabah Erzurum’dan havalanan uçak ambulans, saat 08.10 civarında Kayseri Erkilet Havaalanına iniş yaptı.

112 ekipleri tarafından teslim alınan küçük Muhammed, kısa sürede Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne teslim edildi. 
 

İHA

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