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15 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

15 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.055 oldu. Bugün toplam 38.565 test yapılırken 1.708 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 146.457 oldu. Bugünkü 2.103 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 106.133’e yükseldi.

 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:
Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.”

Haber: Fatma Alkan

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