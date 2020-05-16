16 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 41 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.096 oldu. Bugün toplam 42.236 test yapılırken 1.610 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 148.067 oldu. Bugünkü 2.004 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 108.137’e yükseldi.





Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım.”









