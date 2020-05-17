17 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 44 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.140 oldu. Bugün toplam 35.369 test yapılırken 1.368 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 149.435 oldu. Bugünkü 1.825 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 109.962’ye yükseldi.





Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.”





