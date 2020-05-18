18 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 31 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.171 oldu. Bugün toplam 25.141 test yapılırken 1.158 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 150.593 oldu. Bugünkü 1.615 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 111.577’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım.”





