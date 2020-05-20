20 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.222 oldu. Bugün toplam 20.838 test yapılırken 972 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 152.587 oldu. Bugünkü 1.092 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 113.987’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. “





