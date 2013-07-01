2030 Yılında Sigara'dan 5 Milyon Kişi Ölecek

Sigaranın halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Murat Apaydın, “Sigara bugün dünyada yaklaşık 1 milyon kişinin gününden önce ölümüne sebep olan, madde bağımlılığı ispatlanan, kitlesel ölümlere sebep olan bir halk sağlığı problemidir” dedi.

Sigarayla mücadele etmenin sadece solunum yolu hastalıklarının oluşmasını engellemek olmadığını, aynı zamanda sigaranın oluşturduğu toplumu ilgilendiren diğer zararlarıyla da mücadele etmek anlamına geldiğini söyleyen Apaydın, “Madde bağımlılığında mücadele sadece insanların iradeleriyle ortaya koyacağı mücadele olmamalıdır. Muhakkak madde bağımlılığının tıbbi olarak tedavisi için insanların hekimlerden, uzmanlaşmış merkezlerden destek alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sigaranın birçok hastalığın oluşumunda rol oynadığını ve kanserlere neden olduğunu belirten Apaydın, “Akciğer kanserlerinin yüzde 95’inin sebebi sigaradır. Kanserlerin oluşumuna yönelik sadece tetikleyici etkenler değil, ayrıca kümülatif etkisiyle biriktiricidir. Sigaranın birçok hastalığın oluşumunda risk faktörlerini artırması durumu söz konusudur. Kalp hastalığı riski hiç içmemiş insana göre 20 kat artmaktadır. Ama sigaranın oluşturduğu hastalıkların başında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gelmektedir. Sigara içen insanlar akciğer kanseri olur diyemiyoruz, fakat kanser olanların yüzde 95’i sigara içen insanlardır” şeklinde konuştu.



“SİGARA İÇEN BİRİ 70 YAŞINDA YAŞAMASI GEREKENLERİ 50 YAŞINDA YAŞAR”

35 yaşından sonra insanların hiçbir zararlı etkene maruz kalmasa bile akciğerlerinden ortalama 35 mililitre kaybedeceğine dikkat çeken Apaydın, “Akciğerler her yıl 35 mililitre küçülecektir. Bu yaratılış gereği böyledir. Yaş 70-75 olduğunda yaklaşık 1,5 litre kayıp olacaktır. Yani erişkin birinin normalde 4,5 litre olan akciğeri hacminin üçte biri kayboluyor. Bu kayıp ilerde fiziki aksaklıklara sebep oluyor. Bu durumda 70-75 yaşında yaşaması gerekenleri 50-55 yaşında yaşamaya başlıyorlar, yani 20 yıl geriye çekiliyor. Bu duruma gelenlere biz KOAH diyoruz. Sigara içenlerin tamamı KOAH olmuyor ama yarısı böyle bir sonuçla karşılaşmış oluyor. Bunu engelleyebilmenin tek yolu sigarayı terk etmektir” diye konuştu.

Apaydın, sigaranın zararlarının cinsiyete göre farklılık göstermediğini belirterek şunları söyledi:

“Sigaranın yol açtığı olumsuz etkinler erkeklerde daha fazladır, çünkü erkeklerde sigara içme oranı daha fazladır. Sigaranın erkeklerde üreme fonksiyonlarına en büyük etkisi cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açmasıdır. Bu tür durumlarda sigara terk edildiği zaman problemler kendiliğinden ortadan kalkıyor. Aynı şey kadınlar için de geçerlidir. Kadınlarda da cinsel bozukluklara sebep olur.”