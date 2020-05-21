21 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 27 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.249 oldu. Bugün toplam 33.633 test yapılırken 961 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 153.548 oldu. Bugünkü 1.003 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 114.990’a yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.”





