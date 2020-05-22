22 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 27 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.276 oldu. Bugün toplam 37.507 test yapılırken 952 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 154.500 oldu. Bugünkü 1.121 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 116.111’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.”





