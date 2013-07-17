22 Yıllık Çocuk Hasreti İkizlerle Son Buldu

Mehmet-Nadiye Özkan çiftinin tüp bebek tedavisini Op. Dr. Nurettin Türktekin gerçekleştirdi. Evlendikten sonra çocukları olmayan ve hastanede uygulanan başarılı yöntemle ikiz bebek dünyaya getiren anne Nadiye Özkan, çocuk sahibi olmak isteyen her çiftin ümitsizliğe kapılmadan kararlı bir şekilde tedavilerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Anne olmak için 22 yıl bekleyen ve sonunda çifte mutluluk yaşayan Özkan, “Anne olmak çok güzel bir duygu. Çocuklarım dünyaya geldiğinde doktorumuz, ‘Artık anne oldunuz’ dedi. Bu mutluluk hiçbir şeyle değişilmez. Anne ve baba olmak için mücadele eden herkes bunda kararlı ve sabırlı olarak hareket etmeli. Başarısız sonuçlarda bile ümitsizliğe kapılmadan tedavilerini devam ettirmeliler. Tedavinin başarısında doktora olan güven de çok önemli. Bizim en büyük şansımız, tedavimizin güvenebileceğimiz bir doktor tarafından yapılmasıydı. Sonunda mutlu sona ulaştık. Bu süreçte yanımızda olan herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

22 yıllık babalık özlemi sona eren ve bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Özkan ise, yaşadıkları tedavi sürecinin sabır ve özveri isteyen bir dönem olduğunu belirterek, bebek sahibi olmak isteyen ailelerin umutsuzluğa kapılmadan tedavilerini devam ettirmelerini önerdi. Özkan, “Tedaviden olumsuz sonuç alanlar pes etmemeli ve mücadelelerinde kararlı olmalı. Biz çocuk sahibi olmak için 22 yıl bekledik ve bu mutluluğu şu anda yaşıyoruz. 15 yıl boyunca birçok hastanede farklı süreçlerden geçtik ve uzun bir mücadele verdik. Umutlarımızın tükenmeye başladığı anda Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’ne geldik. Buradaki ilk tüp bebek denemesinde ikiz çocuklarımıza kavuştuk. Anne ve baba olmanın mutluluğunu doya doya yaşıyoruz. Bu süreçte bizimle olan başta doktorumuz Nurettin Türktekin olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



7'NCİ DENEMEDE BAŞARILI SONUÇ

Çiftin tedavisini gerçekleştiren Op. Dr. Nurettin Türktekin, ''Mehmet ve Nadiye Özkan 22 yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyordu. Daha önce 3’ü aşılama, 3’ü tüp bebek olmak üzere 6 denemeden de başarılı sonuçlar alamamışlardı. 15 yıl boyunca birçok merkeze başvurmuş ve tedavilerini olmuşlar. Son olarak bize gelerek yeniden tedavi olmak istediklerini ilettiler. İlk tüp bebek denemesinde başarılı sonuç elde ettik. Sağlıklı ikiz bebekleri dünyaya geldi. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bu konuda sabırlı ve kararlı olması çok önemli” dedi.