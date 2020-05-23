23 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 32 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.308 oldu. Bugün toplam 40.178 test yapılırken 1.186 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 155.686 oldu. Bugünkü 1.491 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 117.602’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.”



