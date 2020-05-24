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24 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

24 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 32 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.340 oldu. Bugün toplam 24.589 test yapılırken 1.141 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 156.827 oldu. Bugünkü 1.092 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 118.694’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.”
 

Haber: Fatma Alkan

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