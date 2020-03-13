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25 Hastane İçinde ‘Kayseri Şehir Hastanesi’de Var

Koronavirüsün Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasından sonra Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği 25 hastanenin isimlerini açıkladı. Açıklanan hastane isimleri arasında Kayseri Şehir Hastanesi'de var.

25 Hastane İçinde ‘Kayseri Şehir Hastanesi’de Var
Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı. Tedavisi özel hastanelerde yapılamayan koronavirüs'ün teşhis ve tedavisinin yapılacağı hastane isimleri içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi'de yer almakta. 

TEDAVİSİ ÖZEL HASTANELERDE YAPILAMIYOR
Yeni tip koronavirüs'ün teşhis ve tedavisi özel hastanelerde yapılamıyor ve pandemi ilan edilen koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri açıkladı.

İşte o hastaneler;
  1. Adana Şehir Hastanesi
  2. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Ankara Şehir Hastanesi
  4. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Bursa Şehir Hastanesi
  6. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  8. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
  9. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  10. Eskişehir Şehir Hastanesi
  11. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  12. Isparta Şehir Hastanesi
  13. Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  14. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  15. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  16. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  17. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  18. İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  19. Kayseri Şehir Hastanesi
  20. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  21. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  22. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  23. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  24. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yozgat Şehir Hastanesi
  25. Yozgat Şehir Hastanesi

Haber: Fatma Alkan

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