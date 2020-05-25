25 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 29 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.369 oldu. Bugün toplam 21.492 test yapılırken 987 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 157.814 oldu. Bugünkü 1.321 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 120.015’e yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.”



