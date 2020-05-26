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26 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

26 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 28 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.397 oldu. Bugün toplam 19.853 test yapılırken 948 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 158.762 oldu. Bugünkü 1.492 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 121.507’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.”

Haber: Fatma Alkan

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