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26 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

26 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Fahrettin Koca açıklamasında, bugün vefat edenlerin sayısının 99 olduğunu ifade etti. Toplam vefat sayının ise 2.805 olduğunu dile getiren Koca toplam vaka sayısının ise 110.130 olduğunu açıkladı. Bugün iyileşen hasta sayımızın ise 3.558 kişi olduğunu ifade etti.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.”



Haber: Fatma Alkan

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