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27 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

27 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 34 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.431 oldu. Bugün toplam 21.043 test yapılırken 1.035 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 159.797 oldu. Bugünkü 1.286 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 122.793’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR.”


Haber: Fatma Alkan

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