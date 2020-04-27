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27 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

27 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca açıklamasında, bugün vefat edenlerin sayısının 95 olduğunu ifade ederken toplam vefat edenlerin sayısı ise 2.900 olduğunu söyledi. Bugünkü vaka sayısını 2.131 olduğunu ve toplam vaka sayısının ise 112.261’e yükseldiğini ifade etti. Koca iyileşen hasta sayısının rakamlarının ise 33.791 olduğunu söyledi.

Koca: “Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.”
 

Haber: Fatma Alkan

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