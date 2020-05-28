28 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 30 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.461 oldu. Bugün toplam 33.559 test yapılırken 1.182 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 160.979 oldu. Bugünkü 1.576 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 124.369’a yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.”







