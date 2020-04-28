28 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 992 oldu. Bugün toplam 29 bin 230 test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 114 bin 653 oldu. Bugünkü 5 bin 651 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 38 bin 809’a yükseldi.



Koca: “Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım” dedi.





