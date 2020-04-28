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28 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

28 NİSAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 992 oldu. Bugün toplam 29 bin 230 test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 114 bin 653 oldu. Bugünkü 5 bin 651 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 38 bin 809’a yükseldi.

Koca: “Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım” dedi.


Haber: Fatma Alkan

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