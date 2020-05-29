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29 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

29 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 28 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.489 oldu. Bugün toplam 36.155 test yapılırken 1.141 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 162.120 oldu. Bugünkü 1.594 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 125.963’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.”


İHA

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