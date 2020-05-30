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30 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

30 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.515 oldu. Bugün toplam 39.230 test yapılırken 983 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 163.103 oldu. Bugünkü 1.021 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 12.984’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.”
 

Haber: Fatma Alkan

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