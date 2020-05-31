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31 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

31 MAYIS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 25 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4.540 oldu. Bugün toplam 35.600 test yapılırken 839 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 163.942 oldu. Bugünkü 989 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 127.973’e yükseldi.
 
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.”


Haber: Fatma Alkan

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