72. Dönem Verem Eğitim Ve Farkındalık Haftası Başladı

İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin katılımları ile 7 Ocak 2018 tarihinde açılışı yapılan etkinliğe; Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail KILIÇ, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, İlçe Sağlık Müdürleri, Dispanser personeli ve birim çalışanları katıldı.



Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Dernek Başkanı İsmet Ekinci; “72.Dönem Verem Eğitim ve Farkındalık Haftasında buraya bir amaç uğruna toplanmış bulunuyoruz. Verem savaş teşkilatı 1952 yılında kurulmuş olup ve bu alanda Kayeri’de, bölgemizde Sağlık Müdürlerinin ve Yöneticilerinin eseri olsa gerek ki sağlık alanında olduğu gibi verem savaşında da ileriye gitmiştir. Hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyor tekrar saygılar sunuyorum” dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kılıç ise; Verem Haftasını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Verem Savaş İsmet Bey'in de bahsettiği gibi Kayseri'de inanılmaz hizmetler yapmış bir kurumdur. Biz Verem savaşı bir ocak gibi gördük. Kayseri’nin yeri de oldukça başarılı bir yerlerde. Sağlık Bakanlığımız bizim Majör ilaçlarımızı karşıladığı gibi minör ilaçlarımızı ikinci üçüncü seçenek ilaçlarımızı da karşılar hale geldi. Şuan Türkiye' de tedavisi yapılamayan verem hastalığı yoktur. Sağ olsun devletimiz tüm vatandaşların ilaçlarını karşılar hale geldi diyerek emeği gecen tüm personele teşekkür ederim” dedi.



İl Sağlık Müdürü Benli ise konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dr. Benli; “Bu hafta verem farkındalık haftası. Verem bundan 70 yıl önce ülkemizde ciddi kayıplar verdiğimiz ciddi canlar alan bir hastalık olarak tarihe geçti. O zamanlar yaklaşık 1000 kişide 2 kişiyi veremden dolayı kaybederken, şu anda 1 milyonda 0.5 gibi bir orana inmiş durumda. Bu da ülkemiz açısından verem ile yapılan savaşın başarısını ortaya koymaktadır. Veremde bizim dikkat ettiğimiz noktalar sıklıkla verem mikrobu, dirençli mikrop, antibiyotiklere dirençli mikrop, ikili üçlü tedavide kullanılmaktadır. Tedavisi bir yıl kadar uzun sürebilmektedir. Veremde en önemli şeylerden biri doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz (DGT) uygulamaktır. Yani kişinin ilacı aldığını görebilmek önemlidir. Veremli kişilerin topluma uygun yerlerde barınmalarını sağlayabilmek önemlidir. Çünkü bu kişilerin büyük sıkıntıları sosyal sorunlarında ortaya çıktığı görülmektedir. Yani gelir düzeyi düşük, yaşam koşulları iyi olmayan ortamda daha çok görülmektedir. Dolayısıyla bu hafta Verem Savaş Haftası olması hasebiyle Verem Savaş Derneği ile birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerde personellerimiz de görev alacaktır. Verem Savaş Derneği'nin Verem ile yapılan savaşının diğer sosyal hastalıklarımıza da örnek olmasını temenni ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Verem eğitim ve farkındalık haftası Müdürlüğümüz koordinasyonunda çeşitli etkinliklerle sürecektir.

